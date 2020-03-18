تغيير ديموغرافي وانفلات أمني وانتهاكات وسرقة الثروات. عامان من السيطرة التركية على “عفرين” والأوضاع من سيئ إلى أسوأ وسط تعامي دولي متواصل

المرصد السوري لحقوق الإنسان

مارس/آذار 2020

منذ اللحظة التي سيطرت فيها القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة “عفرين” بالكامل ضمن ما يعرف باسم عملية “غصن الزيتون” العسكرية، تفاقمت الأوضاع سوءًا في المدينة السورية التي خضعت قبل السيطرة التركية لسيطرة “وحدات حماية الشعب”، حيث أصبحت عمليات السلب والنهب والاعتقال والانفلات الأمني شبه يومية، إضافة إلى محاولات التغيير الديموغرافي وإعادة صياغة المنطقة بشكل يتماشى مع مصالح الدولة التركية. ومنذ السيطرة التركية على “عفرين” بالكامل في الـ18 من مارس/آذار 2018، لم تتوان الفصائل الموالية لـ”أنقرة” عن اتخاذ كافة السُبُل والإجراءات لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب المواطنين الذين يتعرضون لعمليات ابتزاز وسلب ونهب على نطاق واسع، ولم يتوقف الوضع عند حد ابتزاز الأهالي، بل إنها وصلت إلى حد ترحيل اللاجئين السوريين في تركيا وإعادة توطينهم في “عفرين” ومناطق سيطرة “غصن الزيتون”، إضافة إلى نهب زيت الزيتون الذي تشتهر به “عفرين” لصالح الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.

عُزلة وتهجير قسري وتغيير ديموغرافي.. تركيا تنتهك القوانين الدولية

ما إن أحكمت فصائل عملية “غصن الزيتون” المدعومة من تركيا سيطرتها على المدينة وريفها، حتى أطلقت عملياتها وانتهاكاتها ضد السكان الأصليين في المدينة، سعيا إلى إجبار الأهالي الذين رفضوا النزوح إلى مناطق أخرى لمغادرة مناطقهم. ووفقا لمعلومات حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعكف القوات التركية والفصائل الموالية لها حاليا على إعادة تسجيل العقارات في “عفرين”، بغية حرمان المهجرين الكرد من ملكية أراضيهم، حيث تجري عمليات إحصاء للعقارات والأملاك وعدد القاطنين في كل قرية والأعراق التي ينتمون إليها، ضمن عمليات التغيير الديموغرافي التي تستهدفها تركيا في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا لمعلومات موثوقة في الثامن من يوليو/تموز الماضي، إحصاء الفصائل المدعومة من تركيا أملاك المواطنين الكرد في “عفرين”، بهدف فرض ضرائب على الأملاك وفقا لتلك الإحصائيات، حيث قالت مصادر مطلعة لـ”المرصد السوري”، إن الفصائل المسلحة تنوي فرض ضريبة 50 ليرة تركيا على كل دونم من الأراضي الزراعية. وبحسب المصادر المطلعة، فإن مقاتلي فصيل “سلطان سليمان شاه” عمدوا إلى جمع المواطنين أمام مقر للفصيل –وهو منزل لمُهجَّر كردي استولى عليه الفصيل وحوله مقرا عسكريا- في قرية “خليل أوشاغ” التابعة لناحية “شيخ الحديد”، لمطالبتهم بدفع مبالغ مالية متفاوتة بذريعة أن لديهم أقارب ينتمون إلى الوحدات الكردية. وأبلغ شهود عيان المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قياديا من الفصيل، أشهر سلاحه في وجه عدد من المواطنين وهددتهم بالقتل إذا ما تواصلوا مع أقربائهم خارج المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في الثالث عشر من مارس 2018، بدأت عمليات تهجير في الداخل السوري كان باكورتها حي “القدم” في جنوب العاصمة “دمشق”، لتتالى بعدها عمليات التهجير وفقا لصفقات واتفاقات بين ممثلين عن المناطق التي جرى فيها التهجير وفصائها وبين الروس والنظام، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان تعداد المُهجرين من مناطقهم نحو الشمال السوري بـ120 ألف مهجر من الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، ورصد المرصد –وفقا لمعلومات موثوقة- وصول الجزء الأكبر من النازحين إلى منطقة “عفرين” التي هُجِّر مئات الآلاف من سكانها بفعل عملية “غصن الزيتون” التركية. وبحسب المصادر الموثوقة، جرى توطين عشرات الآلاف من المهجرين الجدد في منازل المدنيين والمزارع المملوكة للمواطنين الكرد الذين فروا من الانتهاكات التركية وانتهاكات الفصائل الموالية لها. ورصد “المرصد السوري” كذلك توطين السلطات التركية المهجرين من القلمون الشرقي وغوطة دمشق الشرقية في منطقة “عفرين”، ضمن عملية شاملة للتغيير الديموغرافي في المنطقة.

إتاوات وسلب ونهب واختطاف.. مواطنو “عفرين” فريسة لـ”الفصائل المسلحة”

لا يكاد يوم تقريبا دون أن يتعرض مواطنو “عفرين” لانتهاكات الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، حتى باتوا فريسة تحت رحمة تلك الفصائل لا يستطيعون التعبير عن آرائهم خوفا من التعرض للإتاوات والسلب والنهب وعمليات الاختطاف والابتزاز المستمرة. وبحسب شهود عيان، لـ”المرصد السوري”، فإنه حين قاطع مُسن من “عفرين” قائد فصيل “سلطان سليمان شاه” واتهم الفصيل بحرق أراضي وأشجار السرو والزيتون وسرقتها، عمد الفصيل إلى فرض مبلغ 50 ألف ليرة سورية على المُسن بسبب حديثه، فيما فرض الفصيل ضريبة قدرها 700 دولار أمريكي على شخص آخر، بعد اتهامه بحصوله على أموال تُحول له من مدينة “القامشلي” وأنه يتولى مسؤولية توزيعها على أكراد المنطقة. وأكدت مصادر مطلعة أيضا أن “عفرين” تحولت غلى ساحة لاقتسام الأرزاق مع المدنيين من قبل الفصائل المسلحة المسيطرة على المنطقة دون رادع من القوات التركية التي تزعم أنها خلَّصت المواطنين من “الإرهاب”.

في الـ23 من يوليو الماضي، لجأت عدة فصائل مدعومة من تركيا في “عفرين”، إلى فرض إتاوات جديدة على المواطنين الكرد، حيث علم المرصد السوري من مصادر موثوقة، أن فصيل “العشمات” أجبر أهالي قرية “درمشكانلي” على إطعام المقاتلين المتواجدين هناك بشكل دوري، بحجة “حمايتهم وحماية محاصيلهم الزراعية”، فيما صادر الفصيل ذاته محصول السماق الخاص بأهالي قرية “كاخرة” بناحية “معبطلي”، من أجل بيعها لتجار مقربين منهم وفرض إتاوات كـ”عمولة” لهم. وكشفت المصادر أيضا أن “فصيل السلطان مراد” عمد إلى الاستيلاء على أرزاق المواطنين في قرية “داركير” بناحية “معبطلي” وسرقة محصول السماق كذلك.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان كذلك أن فصيل “العشمات” أصدر قرارا يقضي بفرض ضرائب على أصحاب الجرارات والآليات الزراعية، تتراوح ما بين 50 إلى 150 ألف ليرة سورية في قرى وبلدات ناحية “الشيخ حديد”، فيما كانت الإتاوات الضخمة من نصيب المُختطفين لدى فصائل “غصن الزيتون”، حيث طالبت الفصائل ذوي المختطفين والمعتقلين لديها بذرائع واهية، مبالغ مادية ضخمة بالدولار، تصل في بعض الأحيان إلى 200 ألف دولار أمريكي. وأكدت مصادر موثوقة، لـ”المرصد”، أن عددا من الأكراد يتعاملون مع الفصائل الموالية لتركيا، ويقدمون تقارير دورية للفصائل بهدف خطف واعتقال المدنيين مقابل مبالغ مادية.

وبحسب مصادر “المرصد السوري”، فإن الفصائل الموالية لتركيا العاملة في “عفرين” ضمن عملية “غصن الزيتون”، لم تترك انتهاكا بحق المدنيين من أبناء المدينة إلا وارتكبته بحقهم، حيث علم “المرصد السوري” قبل قليل، أن مسلحي “لواء الفتح – الفرقة 132” اقتحموا قرية “ترميشا” التابعة لناحية “شيخ الحديد” في عفرين. وبذلك لا يزال 2100 شخص من أهالي عفرين قيد الاعتقال والخطف لدى القوات التركية والفصائل المولية لها من ضمن نحو 3800 مواطن جرى اعتقاله في منطقة عفرين منذ السيطرة التركية على المنطقة بشكل كامل.



ومن بين الانتهاكات الأخرى التي وثقها “المرصد السوري” ضد أبناء “عفرين”، إجبار فصيل “لواء السلطان فاتح” المدعوم من تركيا أهالي قرية “عرب أوشاغي” التابعة لناحية “معبطلي”، على جلب أكياس حطب من منازلهم لمقرات اللواء في البلدة. وقالت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري”، إن “الانتهاكات التي تجري في عفرين تجري على عمل وساق منذ اللحظة الأولى لاحتلال عفرين، حيث تجري عمليات سرقة ونهب وفرض ضرائب، وكل هذا من أجل تنفيذ عملية التغيير الديمغرافي التي تسعى تركيا إلى إحداثها في عفرين. لكن الأزمة لا تتوقف عند هذا الحد، حيث إن أهالي عفرين لا يستطيعون العودة لأن كل الأطراف تمنعهم من ذلك، يغلقون الطرق في وجههم، النظام ووحدات حماية الشعب والأتراك وكل الأطراف تمنعهم من العودة. الوصول إلى عفرين يستلزم المرور عبر حواجز وإجراءات لا تنتهي، ولكننا رغم ذلك نحاول إعادة أهالينا إلى المدينة”.

الآثار والزيتون.. ثروات “عفرين” مصدرا لربح الفصائل المدعومة من تركيا

على مدار الأشهر القليلة الماضية، حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات تؤكد مواصلة الفصائل الموالية للأتراك ضمن عملية “غصن الزيتون” انتهاكاتها في “عفرين” من خلال محاولات محو تاريخ المنطقة، حيث كشفت مصادر عن لجوء تلك الفصائل إلى التنقيب عن الآثار وسرقتها وبيعها في تركيا، حيث يحصل المنقبون عن الآثار على عائدات بيع الآثار لتمويل فصائلهم. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الـ10 من أغسطس الجاري، قيام عناصر مسلحة تابعة لفصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا، بعمليات حفر وتجريف للتربة في ناحية “بلبل” بريف عفرين شمال شرق حلب، بحثاً عن الآثار باستخدام آليات ثقيلة من التركسات و الباكر، بالإضافة إلى اقتلاع المئات من أشجار الزيتون تحت مرأى ومسمع القوات التركية المتواجدة بالمنطقة.

وفي الـ16 من مارس/آذار من العام الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في ريف عفرين الجنوبي الغربي، وصول معدات وأجهزة وآليات تركية إلى تلة جنديرس، بهدف البحث عن دفائن وآثار داخل تلك التلة، فيما أشارت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري”، أن تلك العمليات سبقها الإغلاق الكامل للطرق القريبة من التلة والواصلة إليها، فيما حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات من مصادر أخرى، تشير إلى أن عمليات تنقيب عن الآثار تجري في ريف ناحية “معبطلي” بالقطاع الغربي من ريف “عفرين”، وتحديدا في منطقتي “تل علي عيشة” و”تل زرافكة”. وأثارت عمليات سلب الآثار استياء سكان “عفرين” ونازحيها، حيث أعرب البعض عن سخريتهم مما يحدث، بالقول إن “تركيا جاءت بادعاءات تحرير عفرين وحمايتها، فبات حاميها حراميها”. وبحسب مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري”، فإن “قيادياً في فيلق الشام الإسلامي المقرب إلى السلطات التركية، يعمد إلى تنفيذ عمليات التنقيب في منطقتي ميدانكي والنبي هوري، حيث تجري عمليات نهب الآثار التي يتم العثور عليها أثناء عملية البحث، وسط تعامي تركي مقصود لإطلاق يد الفصائل لتغيير تاريخ المنطقة بعد أن جرى تحويل حاضرها ومستقبلها”.

ولا تعد الآثار الثروة الوحيدة في “عفرين” التي تتعرض لعمليات انتهاك وسلب ونهب مستمرة، حيث إن مزارع الزيتون تتعرض هي الأخرى لانتهاكات جسيمة، من خلال سرقة زيت الزيتون من “عفرين” وبيعه في تركيا. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان حصل على صور ومعلومات مؤكدة، تشير إلى استيلاء الفصائل الموالية لتركيا على زيت الزيتون في “عفرين”، وتهريب في شاحنات إلى الأراضي التركية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف عن “سرقة الآلاف من خزانات زيت الزيتون من عفرين عن طريق العناصر التابعة لقوات عملية (غصن الزيتون)، وبيعها في الأسواق المختلفة”.

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات موثقة عن عملية السرقة الممنهجة التي تتعرض لها آثار “عفرين”، وتحديدا منطقة النبي هوري (سيروس) التي تقع في شمال غرب سوريا وتبعد نحو 30 كيلومترا عن مركز مدينة “عفرين” بالقرب من الحدود السورية-التركية. وبحسب ما وثقه “المرصد السوري”، فإن المنطقة المعروفة بأسماء عدة، منها (سيروس) و(قورش) و(النبي هوري) والتي تعود إلى عدة حضارات أقدمها من الفترة الهلنستية عام 280 ق.م، تتعرض لانتهاكات ممنهجة على أيدي الفصائل الموالية لتركيا، بدءًا من القصف التركي العنيف الذي تعرضت له منذ اليوم الأول لعملية “غصن الزيتون” في يناير/كانون الثاني 2018، وحتى سيطرة الفصائل الموالية لتركيا على المنطقة وبدء عملية سلب وتخريب هائلة لها.

وفي ديسمبر الماضي، حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات ووثائق تمكن من تحقيقها، عن قيام السلطات التركية والفصائل الموالية لها -وتحديدا فصيل “صقور الشمال”- في 10 أغسطس/آب 2018 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2018 و3 نوفمبر/تشرين الثاني، بحفريات تخريبية وعشوائية بالآليات الثقيلة (الجرافات)، ما أدى إلى تدمير الطبقات الأثرية دون توثيقها، إضافة إلى تدمير المواد الأثرية الهشة كالزجاج والخزف والفخار ولوحات الفسيفساء، وغيرها من الآثار. وأكدت مصادر موثوقة، لـ”المرصد السوري”، أن الانتهاكات التي تعرضت لها المنطقة لم تتوقف بعد التواريخ المذكورة، إلا أن عملية توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها المنطقة تواجه صعوبات عدة، أبرزها عدم السماح بدخول هذه الأماكن وتعرض كل من يحاول الاقتراب من مواقع الحفر لأقسى العقوبات من قبل السلطات التركية والفصائل التابعة لها.

وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام عناصر مسلحة تابعة لفصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا بعمليات حفر وتجريف للتربة بناحية بلبل في ريف عفرين شمال شرق حلب، حيث قامت العناصر بعمليات تنقيب من خلال حفر وتجريف التربة على التل الواقع بين قرى بيباكا – قوشا – شرقا التابعة لناحية بلبل بريف عفرين، بحثاً عن الآثار، مستخدمين آليات ثقيلة من التركسات والباكر، بالإضافة لاقتلاع المئات من أشجار الزيتون تحت مرأى ومسمع القوات التركية المتواجدة بالمنطقة.

إن ما تقوم به السلطات التركية والفصائل الموالية لها في “عفرين” يتناقض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية كمعاهدة (لاهاي 1954) وبروتوكولي منظمة اليونيسكو (1970 و1972) وقرار مجلس الأمن الذي يحمل الرقم 2139 لعام 2014، والذي دعا جميع الأطراف إلى إنقاذ التنوع الثري لتراث سوريا الثقافي والقرار (2199) لعام 2015 الصادر عن مجلس الأمن، والذي ينص على حظر الاتجار بالممتلكات الثقافية في العراق وسوريا، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم (2347) والذي صدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن عام 2017، والمعني بحماية التراث الإنساني بناءٍ على هذه المعاهدات وبنودها وقرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه. وانطلاقا من تلك المعاهدات والمواثيق، وبناءً على الحقائق والمعلومات التي يكشفها “المرصد السوري” يوما تلو الآخر بشأن سرقة الآثار الممنهجة التي تتعرض لها “عفرين” على أيدي الفصائل الموالية لتركيا، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يناشد مجلس الأمن والمنظمات الأممية المعنية (اليونيسكو) بتفعيل قراراتها واتفاقياتها، كون تركيا من الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقيات والمواثيق.

ولم تكتف القوات التركية والفصائل الموالية لها بذلك، بل إنها لجأت إلى شرعنة سرقاتها لأرزاق أهالي “عفرين” عبر سلسلة قرارات أصدرتها وعممتها فيما يتعلق بمسألة جني محصول الزيتون، حيث نصت تلك القرارات على فرض إتاوات بنسب مختلفة من محصول الزيتون، وإجبار الأهالي أصحاب الأراضي الزراعية على دفع 10% من إنتاج محصولهم، وفي حال عدم وجود أصحاب الأراضي الزراعية ونيابة الوكلاء عنهم، تكون النسبة أكبر، حيث يتم دفع 15% من إنتاج المحصول في حال كان الوكلاء على قرابة بأصحاب الأراضي من الدرجة الأولى، وتكون نسبة الإتاوة 25% من إجمالي إنتاج المحصول إذا كان الوكلاء من أهالي الناحية وليسوا على قرابة بأصحاب الأراضي، بينما تكون 35% من إنتاج المحصول إذا كان الوكلاء من أنصار ومؤيدي وحدات حماية الشعب الكردية.

اقتتال داخلي واغتيالات وانفلات أمني.. تركيا تفقد سيطرتها على الأوضاع

لم تكد القوات التركية والفصائل الموالية لها تحكم سيطرتها على “عفرين”، حتى ظهرت الخلافات وعمليات الاقتتال الداخلي بين الفصائل المدعومة من تركيا، إضافة إلى الانفلات الأمني وتزايد عمليات الاغتيال والقتل خارج نطاق القانون. في الـ26 من أغسطس الجاري، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الشرطة العسكرية وفصائل الفيلق الأول والجيش الوطني وأحرار الشرقية وجيش الشرقية والسلطان مراد وفصائل أخرى مدعومة من قبل تركيا، عمدت إلى إطلاق “حملة أمنية جديدة” ضمن مناطق سيطرتها في ريف حلب، حيث أقدمت على اعتقال مجموعة كاملة من حركة نور الدين الزنكي ممن انضموا إلى الجبهة الشامية حديثاً، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين في حي “الأشرفية” بـ”عفرين”، فيما أقدمت على اعتقال قيادي في “فرقة الحمزات” ومقاتلين آخرين من فصائل أخرى.

وفي الـ18 من نوفمبر من العام الماضي، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن اقتتالا داخلية بين فصائل موالية لـ”أنقرة”، تسبب في مقتل 11 عنصرا على الأقل من الجانبين في “عفرين”. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إن “اشتباكات عنيفة دارت في أحياء عدة داخل مدينة عفرين، تخوضها غالبية الفصائل بدعم تركي ضد (تجمع شهداء الشرقية)، تسبب في مقتل 11 عنصرا من الطرفين وإصابة 27 آخرين بجروح”. وبحسب معلومات المرصد السوي، فإن ذلك الاقتتال وقع ضمن “صراع على النفوذ محليّاً، وبعد تمرّد فصيل (تجمع شهداء الشرقية) على قرارات عدة اتخذتها القوات التركية، عدا عن اتهامه بارتكاب انتهاكات عدة في المدينة”، وكانت تلك الاشتباكات آنذاك تهدف إلى القضاء على ذلك الفصيل كليا.

في فبراير الماضي، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار المحاولات التركية لتوسيع حدودها المتاخمة لمقاطعة عفرين، حيث تعكف على قضم المزيد من الأراضي السورية، من خلال استقطاع المزيد من التراب السوري من أجل تنفيذ عدة مشاريع، أبرزها توسيع الحدود التركية من طرف قرية باليا التابعة لناحية بلبلة بمسافة تزيد على 315 مترا، حيث كانت الحدود القديمة عند خطوط الطول والعرض: (36*47’38.6″N36*49’58.9″E)، بينما باتت الحدود الحالية عند خطوط الطول والعرض: (36*47’28.6″N36*49’56.6″E).

كما عملت تركيا على قضم أراضي عفرين من ناحية قرية “زَره” التابعة لناحية بلبلة؛ والتي تضم مزار الشيخ حمزة من طرفها العلوي، حيث اقتطعت ما يزيد على 365 متراً من الأراضي السورية، فكانت الحدود القديمة على خطوط طول وعرض: (36*48’01.1″N36*47’37.3″E)، بينما أصبحت الحدود الحالية عند خطوط طول وعرض: (36*47’49.2″N36*47’36.4″E).

وبحسب روايات شهود عيان وصلت “المرصد السوري” من أبناء المنطقة، فإن تركيا صادرت الكثير من أملاك ساكني المنطقة الأصليين، حيث إن القرية التي كانت تبعد عن الحدود التركية مسافة ٨٠٠ مترا أصبحت قريبة جداً على مسافة ٤٠٠ مترا فقط.

وعلم “المرصد السوري” أيضا أن القوات التركية استقطعت ما يقرب من 250 متراً من جبل گر التابع لناحية بلبلة، حتى باتت الحدود الحالية عند خطوط طول وعرض: (36*47’32.1″N36*48’36.6″E).

عامان مرا على احتلال تركيا لـ”عفرين” وسيطرة الفصائل الموالية لها على كامل المنطقة، ولا تزال الأوضاع الأمنية متردية وسط انتهاكات لا تحصى ترتكبها الفصائل الموالية لـ”أنقرة” وتعامي عن عمد من جانب السلطات التركية عن انتهاكات تلك الفصائل، وعلى الرغم من كل تلك الانتهاكات والتحذيرات من جانب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية أخرى، فإن العالم لم يحرك ساكنا حتى الآن لإنقاذ مواطني “عفرين” من الانتهاكات التي يتعرضون لها، وحماية آثارها وحماية المنطقة بالكامل من عمليات التغيير الديموغرافي التي تجري هناك.