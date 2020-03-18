القوات التركية تستقدم رتل عسكري جديد إلى إدلب وتنشىء نقطة عسكرية في قرية رام حمدان

18 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية، حيث دخلت نحو 20 آلية من معبر كفرلوسين الحدودي إلى المواقع التركية في إدلب، وفي السياق ذاته عمدت القوات التركية إلى إنشاء نقطة جديدة لها في إدلب وذلك في قرية رام حمدان شمال شرق المدينة، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1110 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4510 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9500 جندي تركي.

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