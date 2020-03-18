“حزب الله” اللبناني ينتشر ضمن مواقع جديدة في القلمون الغربي بريف العاصمة دمشق

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم “المرصد السوري” من مصادر موثوقة أن قوات تابعة لـ “حزب الله” اللبناني استقدمت مجموعات من عناصرها بقيادة ضابط من الجنسية اللبنانية، إلى حاجز “عديسة” الواقع على أطراف مدينة رنكوس في القلمون الغربي، ووفقا لمصادر “المرصد السوري” فإن الميليشيا استقدمت قرابة الـ 20 عنصراً من الجنسية اللبنانية إلى الحاجز المذكور، وتسلمت قيادته بالاشتراك مع عناصر “الأمن العسكري” المتمركزين على الحاجز، إلى جانب عناصر تابعين لقوات من “الأمن السياسي”، وبحسب مصادر “المرصد السوري” فإن مجموعة أُخرى تابعة لحزب الله اللبناني، تمركزت في مدرسة وعدة منازل في محيطها على أطراف مدينة رنكوس مطلع الشهر الجاري، بعد تحصينها وإقامة الدشم العسكرية على أسطحها، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.