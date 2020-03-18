القوات الكردية تقصف مدينة عفرين شمال غرب حلب.. وتقتل وتصيب نحو 15 شخص على الأقل

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات الكردية على مناطق في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى لسقوط خسائر بشرية، حيث قضى اثنين على الأقل وأصيب 12 آخرين بجراح بينهم أطفال ونساء، بالإضافة لأضرار مادية في المناطق التي سقطت عليها القذائف، عقب ذلك قصفت القوات التركية مناطق متفرقة في ناحية شيراوا الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال غرب مدينة حلب، وكانت القوات الكردية قصفت، في 6 مارس/آذار، الأحياء السكنية في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب بإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة.