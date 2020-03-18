قوات النظام تستهدف قيادات سابقة لدى الفصائل بريف درعا الغربي وتقتل وتصيب 3

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر من قوات النظام عمدت إلى استهداف قيادات سابقة لدى فصائل المعارضة في درعا بالأسلحة الرشاشة، حيث فتح العناصر نيران رشاشاتهم المتوسطة أثناء مرور 3 من القيادات السابقة بالفصائل بالقرب من حاجز مساكن جلين بريف درعا الغربي، الأمر الذي تسبب بمقتل اثنين منهم وإصابة الثالث بجراح، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن أسباب الاستهداف هذا، ويعمل القادة الذين جرى استهدافهم ضمن “اللجنة المركزية” المعنية بتسيير الأمور في ريف درعا الغربي، يذكر أن العناصر التي أطلقت النار هي من ضمن التعزيزات التي استقدمتها قوات النظام صباح اليوم الأربعاء إلى المنطقة.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 360، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 222، وهم: 45 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 114 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و41 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.