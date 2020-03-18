المرصد السوري لحقوق الانسان:“تحرير الشام” تتوعد الأتراك والروس إذا مروا منM-4

أقامت هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سواتر ترابية على الطريق الدولي المعروف باسم M-4، بالتزامن مع توعدها للروس والأتراك.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، أن “تحرير الشام” عمدت إلى رفع سواتر ترابية على طريق اللاذقية – حلب الدولي ضمن المنطقة الواصلة بين بلدة النيرب ومدينة أريحا.

وأشار المرصد إلى أن السواتر تلك متواجد بالأساس وبكثرة على اتستراد الـ “M4” إلا أن تحرير الشام حصنتها بشكل أكبر خلال الساعات الفائتة، في الوقت الذي جرى تداول شريط مصور يظهر مجموعة مقاتلين يتبعون لأحد “الفصائل الجهادية” وهم يتوعدون الأتراك والروس من على اتستراد اللاذقية – حلب في حال مرورهم من المنطقة

المصدر:اوغاريت بوست