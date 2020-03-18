مقتل عنصرين من قوات النظام بهجوم استهدف عربة تقلهم شرق محافظة الرقة

18 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوم من قبل مسلحين مجهولين استهدف عربة عسكرية لقوات النظام في محيط مدينة معدان بريف محافظة الرقة الشرقي، الأمر الذي أدى لمقتل عنصرين وجرح اثنين آخرين. وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 360 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ67 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 119 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات

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