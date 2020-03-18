شهداء وجرحى بينهم أطفال بقصف قوات النظام علي “مساكن جلين” في ريف درعا 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا براجمات الصواريخ نفذته قوات النظام والميليشيات الموالية لها، استهدف مساكن جلين بريف درعا الغربي، ما تسبب باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة 4 آخرين بينهم أطفال.

في سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استهداف قوات النظام لقيادات سابقة لدى فصائل المعارضة في درعا بالأسلحة الرشاشة، حيث فتح العناصر نيران رشاشاتهم المتوسطة أثناء مرور 3 من القيادات السابقة بالفصائل بالقرب من حاجز مساكن جلين بريف درعا الغربي، الأمر الذي تسبب بمقتل اثنين منهم وإصابة الثالث بجراح، حيث يعمل القادة الذين جرى استهدافهم ضمن “اللجنة المركزية” المعنية بتسيير الأمور في ريف درعا الغربي. يذكر أن العناصر التي أطلقت النار هي من ضمن التعزيزات التي استقدمتها قوات النظام صباح اليوم الأربعاء إلى المنطقة.

“عدسة المرصد”: قوات النظام تقصف “مساكن جلين” في ريف درعا