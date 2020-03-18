ملثمون يحاولون اعتقال أشهر رماة التاو في مدينة إدلب.. وناشطون  يتهمون “تحرير الشام” بتنفيذ المحاولة

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، محاولة اعتقال أحد عناصر الفصائل “رامي تاو”، من قبل عناصر ملثمين وسط مدينة إدلب، حيث ابدى مقاومة أثناء محاولة الاعتقال، في حين أطلق الملثمون النار عليه، ما تسبب بإصابته في قدمه.

في سياق ذلك، اتهم ناشطون عناصر القوى الأمنية لهيئة تحرير الشام بمحاولة اعتقاله، دون أن يتبين للمرصد السوري صحة تلك الاتهامات حتى الآن.

يذكر أنه من أشهر رماة “التاو”، حيث دمر خلال مسيرته عشرات الدبابات لجيش النظام ومعروف بلقب “أبو التاو”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صبأح اليوم، انفجارا ضرب منطقة عين الباردة بريف جسر الشغور غرب مدينة إدلب، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة بسيارة قيادي في حركة أحرار الشام، ما أدى لمقتله على الفور.