مع غياب الرقابة وشراء الذمم شمال غرب سورية.. بضائع مجهولة ودون تاريخ صلاحية تتسلل إلى الأسواق

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل في شمال غرب سورية انتشارا للبضائع الأجنبية المقلدة والمجهولة ذات الجودة المنخفضة وتنافس بالسعر غيرها من المنتجات، بسبب غياب الرقابة التموينية وارتفاع أسعار المواد المستوردة الأصلية.

في هذه المناطق أصبح المواطن السوري وضعفاء الحال من النازحين بوابة لتمرير تلك البضائع نظرا للفوضى وتزايد أعداد السكان النازحين في بقعة جغرافية صغيرة، مما شجع نشوء صناعات محلية وخاصة أغذية الأطفال والتي باتت تنتشر في المحلات التجارية منافسة بالسعر غيرها من البضائع الرديئة، بينما تفتقر هذه المنتجات إلى أدنى مستويات الرقابة والجودة ونادرا ما تجد منتج منها مدون عليه تاريخ الصلاحية أو محتويات المنتج.

وتتسبب غالبية تلك المواد بمشاكل صحية وتعرض حياة الأطفال للخطر، إذ يلاحظ انتشار عدد كبير من أنواع الحلويات والمواد الغذائية المخصصة للأطفال في الأسواق، لا يحمل بعضها أي علامات توضح بلد المنشأ ومكان تصنيعها والشركة التابعة لها ولا تاريخ الصلاحية، ما قد يشكل خطرا على الأطفال عند تناول تلك المواد.

وتدخل خلال عملية التصنيع مواد مضافة مثل مكسبات الطعم والمواد الحافظة والملونة كعوامل مساعدة للترغيب وجذب المستهلك، حيث تتم إضافتها إلى الأطعمة وفق معايير ونسب ومستويات عالمية محددة ومضبوطة، دون زيادة أو نقص لأن أي اختلاف في هذه النسب المتعارف عليها عالميا سيحصل اختلافا في طعم وذوق ونكهة الغذاء وعدم الرغبة في الإقبال عليه، هذه المواد الملونة والصبغات لها تأثيرات صحية على المرأة الحامل والأطفال وكبار السن.

كما تتسبب المواد الملونة مشاكل مثل حساسية الجلد وحساسية الجهاز التنفسي وإضعاف جهاز المناعة، وتسبب الجرعات العالية منها عيوبا خلقية للأجنة عند المرأة الحامل.

في شهادته للمرصد السوري لحقوق الإنسان أحد العاملين في القطاع الصحي في شمال غرب سورية تحدث عن أضرار تلك المواد المصنعة. وأكد أن معظم الحالات التي تأتي إلى المشافي هي أمراض معوية حادة للأطفال خاصة نتيجة تلك الأطعمة المصنعة محليا وسوء تخزينها وتلوثها.

في سياق متصل، تنتشر البضائع الإيرانية، التي تعد من أسوأ الموجود في الأسواق وأرخصها ثمنا مقارنة مع غيرها من المواد، بينما يطالب السكان بمنع إدخال هذه البضائع إلى المناطق المحررة لما لها من مردود على الحكومة الإيرانية الخاضعة للعقوبات الاقتصادية، كما لدورها في الحرب مع قوات النظام منذ انطلاق الثورة وقتلها للسوريين.

وسط هذا الإهمال في تلك المناطق ابتداءًا بالمعابر التي من المفترض أن تمنع دخول البضائع منتهية الصلاحية إلى المناطق وليس انتهاءًا بحكومة الإنقاذ التي تدير مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام، التي تعد جزءا من هذا الفساد، حيث إن معظم التجار المستوردين للبضائع من تركيا أو غيرها لديهم علاقات متينة وشراكات مع عناصر وأمراء هيئة تحرير الشام وهذا ما يمنع أي جهة من محاسبة التجار أو المحلات التي تبيع بضائعهم

ومع غياب الرقابة على تلك المنتجات وفحصها لمعرفة مكوناتها وأضرارها المحتملة يبقى الخاسر الوحيد هو المواطن السوري الذي أجبرته الظروف الاقتصادية هدفا للتاجر الجشع الذي لا يخيل له المستهلك إنسانا بل قيمة مالية.