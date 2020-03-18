الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها في مناطق “نبع السلام” و”تعفش” منشآت استخراج المياه في قرية “أم عشبة”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تعفيش الفصائل الموالية لتركيا المرافق العامة ومحطات ضخ واستخراج المياه في قرية أم عشبة في ريف الحسكة، حيث تواصل تلك الفصائل منذ يوم أمس تفكيك محركات الديزل وطرمبات استخراج المياه والغطاسات عبر رافعات، حيث يتم نقلها إلى مستودعات التعفيش في مدينة رأس العين “سري كانية”.

وأفادت مصادر المرصد السوري بأن القوات التركية انسحبت من قرية أم عشبة خلال الساعات الفائتة إلى مناطق باب الفرج بالقرب من الاسدية والمباركية.

كان المرصد السوري رصد في 13 مارس/آذار، انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا على طريقة جيش جراد الوطن “النظام” في تعفيش المنازل والمنشآت ضمن مناطق نفوذها في مناطق “نبع السلام”. في سياق ذلك، رصد المرصد السوري تعفيش منازل المواطنين في قرى باب الخير وجان تمر بريف رأس العين، كما سرق عناصر الفصائل معدات زراعية وصهاريج مياه وغيرها معدات حديثة ذات قيمة مادية كبيرة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن عناصر الفصائل تبيع تلك المسروقات في قرية مريكس.

وأفادت مصادر المرصد السوري، في 12 مارس/آذار، بأن الفصائل الموالية لتركيا سرقت منشآت صناعية من قرية أم عشبة بريف رأس العين، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فككت الفصائل الموالية لتركيا معملا للبوظ وفرن آلي ومحلج ومغسلة سيارات ومحلات تجارية في القرية، حيث تم تعفيشها بالكامل مع الأبواب والشبابيك والأسلاك النحاسية.