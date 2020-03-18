قوات النظام تدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى شمال الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، وصول رتل عسكري لقوات النظام إلى مدينة عين عيسى، ويتألف الرتل من نحو 150 سيارة تحمل أسلحة ثقيلة و10 دبابات، بالإضافة إلى نحو 700 جندي من قوات النظام.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 مارس/آذار نقل نحو 6 آلاف مقاتل من الفصائل الموالية لتركيا إلى ريف تل أبيض شمال الرقة للقتال هناك.

وأفادت مصادر “المرصد السوري” بأن المقاتلين يعيشون ظروفا سيئة في ظل وجود عشرات الفصائل التي سلبت ونهبت تلك المناطق.

وأفادت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري”، في 24 فبراير الفائت، بأن قوات النظام السوري التي تمركزت في محيط بلدة عين عيسى نصبت مدافعها باتجاه مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال عين عيسى في ريف الرقة.

ورصد المرصد السوري، في 23 فبراير/شباط الفائت، وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى قرية سبع جفار بريف عين عيسى شمال الرقة، حيث وصل رتل يتألف من 120 آلية من ضمنه عشرات الدبابات.