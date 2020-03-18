تزامنا مع اشتباكات على محاور “مارع”.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق انتشار القوات الكردية

18 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة مارع.
على صعيد متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة قرية الشيخ عيسى  ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب.
ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الصاروخي على مدينة عفرين إلى 5 من بينهم طفلين اثنين وعنصر في الشرطة الحرة الموالية لتركيا، بالإضافة لجرح 15 آخرين من بينهم نساء وأطفال جراح بعضهم خطيرة.
ورصد المرصد السوري قبل ساعات، قصفا صاروخيا نفذته القوات الكردية على مناطق في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الغربي.

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