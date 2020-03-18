القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية إلى منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، اليوم، إلى منطقة “بوتين-أردوغان”، ويتألف الرتل من نحو 50 آلية عسكرية تركية.

يذكر أنه الرتل الثالث الذي وصل منطقة “بوتين-أردوغان” خلال اليوم.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1200 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4600 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9600 جندي تركي.