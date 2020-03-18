آليات تركية تزيل السواتر الترابية على طريق “m4”.. والهدوء يسود منطقة “بوتين-أردوغان” خلال اليوم الـ13 من وقف إطلاق النار الجديد

19 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، آليات تركية وجرافات تعمل على فتح طريق حلب-اللاذقية السريع المعروف بـ”m4″، حيث تم قطعه بأشكال مختلفة من قبل عناصر “تحرير الشام” والفصائل الجهادية.
على صعيد متصل، يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين – أردوغان” الممتدة من ريف حلب وصولا إلى ريف اللاذقية مرورا بريفي إدلب وحماة، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 13 على التوالي.

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