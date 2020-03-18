مسلحون مجهولون يهاجمون نقاط عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور

19 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، أن مسلحين مجهولين هاجموا  بالأسلحة الرشاشة نقاط قوات سورية الديمقراطية على جسر مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وأفادت مصادر “المرصد السوري” بأن قوات سوريا الديمقراطية ألقت القبض على شاب في منطقة الشعيطات في ريف دير الزور، حيث اعترف خلال التحقيق بمساعدته أشخاص آخرين تفجير دراجة نارية مفخخة في ماكف الشعيطات “سوق الأغنام” في منتصف العام 2019 الفائت، ما أدى حينها إلى استشهاد طفلين اثنين، كما أعترف الشاب بأنه ومجموعته يعملون لصالح قوات النظام ويتلقون التعليمات منها

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