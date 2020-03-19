مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ14.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات النظام ومجموعات جهادية بجبل الزاوية

19 مارس,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:38 مسلحا قتلوا في اشتباكات شهدتها محافظة إدلب

دخل وقف إطلاق النار الجديد ساعاته الـ9 الأولى من يومه الـ 14 على التوالي، باستمرار توقف القصف الجوي على منطقة “بوتين – أردوغان”، وسط هدوء حذر تشهده عموم المنطقة، باستثناء اشتباكات شهدتها محاور بمحيط بلدة البارة في جبل الزاوية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، ومجموعات جهادية من جانب آخر، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، فيما كانت المنطقة شهدت يوم أمس الأول خروقات عدة، حيث كان المرصد السوري رصد مقتل 4 عناصر في قوات النظام ومقاتل من المجموعات الجهادية جراء اشتباكات بين الطرفين على محور الفطيرة ومحاور ريف إدلب الجنوبي.

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