منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد.. نحو 1300 آلية عسكرية تركية دخلت منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر وصباح اليوم الخميس، دخول رتلين اثنين تابعين للقوات التركية إلى منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث دخلت نحو 90 آلية عسكرية على دفعتين عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1290 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4690 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9650 جندي تركي.