القوات التركية تنشئ نقطة عسكرية جديدة غرب حلب.. ليرتفع تعداد نقاطها ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” إلى 43

19 مارس,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها في قرية الجينة بريف حلب الغربي، بعد أن كانت قد تمركزت يوم أمس في قرية رام حمدان بريف إدلب الشمالي.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 43، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان و الزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران ورام حمدان والجينة.

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