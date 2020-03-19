انفجار عبوة ناسفة مزروعة بصهريج نقل نفط لشركة “القاطرجي” في ريف الرقة الشرقي

19 مارس,2020
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محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد “المرصد السوري” انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد الطرقات في ريف محافظة الرقة الشرقي، وانفجرت العبوة أثناء مرور صهريج لنقل النفط تابع لشركة القاطرجي على طريق المنخر شرق الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد في الـ 19 من الشهر الفائت، انفجار عبوة ناسفة بصهريج لنقل النفط، وذلك بالقرب من بلدة مركدة جنوب محافظة الحسكة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن ملكية الصهريج تعود لشركة “القاطرجي” التابعة لأحد أبر “رجال الأعمال” الموالي للنظام السوري

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