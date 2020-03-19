خسائر بشرية في صفوف “القوات التركية” جراء استهدافهم من قبل مجهولين على طريق M4

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عبوتين ناسفتين انفجرتا برتل عسكري لـ “القوات التركية” على طريق ال M4 بالقرب من قرية محمبل في سهل الروج غرب إدلب، وبحسب مصادر “المرصد السوري” أسفر الاستهداف عن وقوع عدد من الجرحى في صفوف “القوات التركية” وأنباء عن مقتل عنصر، عقب ذلك توجهت أرتال عسكرية تابعة لـ “الجبهة الوطنية” للتحرير و”هيئة تحرير الشام” إلى مكان الاستهداف الذي تعرض له الجنود الأتراك على طريق حلب – اللاذقية الدولي تزامنا مع قيام “القوات التركية” بتمشيط المنطقة، وسط اتهامات لـ “تنظيم حراس الدين” الموالي للقاعدة بتنفيذ الهجوم.