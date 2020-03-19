في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مسلحون يغتالون مواطن شرق دير الزور

19 مارس,2020
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داعش ينشط بريف دير الزور بشكل ملحوظ … تفجير جديد يهز المنطقة
داعش ينشط بريف دير الزور بشكل ملحوظ … تفجير جديد يهز المنطقة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن مسلحين مجهولين أقدموا على إطلاق النار اتجاه سيارة أحد المواطنين في قرية درنج التابعة لناحية ذيبان في ريف دير الزور الشرقي، مما أدى لمقتله على الفور، ثم قاموا بحرق سيارته وإطلاق النار في الهواء ولاذوا بالفرار، جدير بالذكر أن المواطن ينحدر من قرية أبو حردوب في ريف دير الزور الشرقي. ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 463 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 151 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفه ا ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 306 مقاتلاًمن قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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