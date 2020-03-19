قتلى وجرحى في استهداف واشتباكات بين عائلة مسلحة وعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على شخص في أطراف قرية الحوايج شرق دير الزور، ما أدى لمقتله على الفور، ليقوم أهل الضحية بشن هجوم مسلح على مخيم للنازحين بأطراف بلدة الشحيل حيث اشتبكوا مع أحد عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” المختبئين في المخيم هناك، ما أدى لمقتل شخص آخر من العائلة وإصابة 3 آخرين منهم، كذلك شنت العائلة هجوم مسلح آخر على عناصر سابقين في تنظيم “الدولة الإسلامية” في الشحيل، ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 465 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 151 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفه ا ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 308 مقاتلاًمن قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.