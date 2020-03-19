شهداء وجرحى بانفجار سيارة مفخخة على أطراف مدينة إعزاز 

19 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، انفجار سيارة مفخخة في الحي الغربي من مدينة إعزاز الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة آخرين ودمار كبير في مكان الانفجار.
كان المرصد السوري رصد قبل قليل، مقُتل مواطن برصاص الشرطة الموالية لتركيا في مدينة الباب، حيث اشتبك عناصر الشرطة مع مطلوبين للقضاء بقضايا ترويج مواد مخدرة وقتل وغيرها، حيث أصيب أحدهم أثناء الاشتباك، وتم نقله إلى أحد المشافي ليفارق الحياة هناك.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل شاب نازح من أبناء مدينة معرة النعمان، في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” جرى إطلاق النار على الشاب أثناء سلوكه أحد الطرقات الفرعية في ناحية جنديرس بريف عفرين، ليقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار عليه داخل سيارته.

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