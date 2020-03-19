ردا على استهداف قواتها غرب إدلب.. القوات التركية تستهدف تجمعات قوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام المتمركزة في ريف اللاذقية، استهدف بلدة الناجية غرب إدلب.

في سياق ذلك، قصفت القوات التركية تجمعات قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي.

كانت قوات النظام قصفت صباح اليوم، بلدة الناجية أثناء تواجد قوات تركية هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كان المرصد السوري رصد فجر اليوم، اشتباكات شهدتها محاور بمحيط بلدة البارة في جبل الزاوية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، ومجموعات جهادية من جانب آخر.

ما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 14 على التوالي، تزامنا مع توقف القصف الجوي منذ تاريخه.