بعد الاشتباك مع مجموعة مسلحين في مدينة الباب.. الشرطة الموالية لتركيا تقتل أحد المطلوبين للقضاء

قُتل مواطن برصاص الشرطة الموالية لتركيا في مدينة الباب، اليوم، ووفقا لمصادر المرصد السوري اشتبك عناصر الشرطة مع مطلوبين للقضاء بقضايا ترويج مواد مخدرة وقتل وغيرها، حيث أصيب أحدهم أثناء الاشتباك، وتم نقله إلى أحد المشافي ليفارق الحياة هناك.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل شاب نازح من أبناء مدينة معرة النعمان، في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” جرى إطلاق النار على الشاب أثناء سلوكه أحد الطرقات الفرعية في ناحية جنديرس بريف عفرين، ليقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار عليه داخل سيارته.