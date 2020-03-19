 مقتل جنديين تركيين في استهداف بعبوات ناسفة لرتل تركي على طريق “M4” غرب إدلب

قُتل جنديين من القوات التركية متأثران بجراحهما، اليوم، جراء استهداف رتل عسكري تركي بعبوتين ناسفتين على طريق حلب اللاذقية السريع.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهر اليوم، انفجار عبوتين ناسفتين برتل عسكري لـ”القوات التركية” على طريق الـM4 بالقرب من قرية محمبل في سهل الروج غرب إدلب. وبحسب مصادر “المرصد السوري”، أسفر الاستهداف عن وقوع عدد من الجرحى، فيما توجهت أرتال عسكرية تابعة لـ”الجبهة الوطنية” و”تحرير الشام” إلى مكان الاستهداف الذي تعرض له الجنود الأتراك على طريق حلب – اللاذقية الدولي تزامنا مع قيام “القوات التركية” بتمشيط المنطقة، وسط اتهامات لـ”تنظيم حراس الدين” الموالي للقاعدة بتنفيذ الهجوم.