المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تنشئ نقطة عسكرية جديدة في ريف حلب

أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة في قرية الجينة بريف حلب الغربي، بعد أن كانت قد تمركزت يوم أمس في قرية رام حمدان بريف إدلب الشمالي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن النقطة العسكرية الجديدة رفعت عدد النقاط التركية في منطقة ”خفض التصعيد“ إلى 43 نقطة.

وكان وقف إطلاق النار الجديد قد دخل يومه الـ 14 باستمرار توقف القصف الجوي على منطقة ”بوتين – أردوغان“، وسط هدوء حذر تشهده عموم المنطقة، باستثناء اشتباكات شهدتها محاور بمحيط بلدة البارة في جبل الزاوية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، ومجموعات مسلحة من جانب آخر.

المصدر:موقع الامة