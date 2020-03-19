“الإدارة الذاتية” تعلن حظرا للتجوال في كافة المناطق شمال وشرق سوريا

أصدرت “الإدارة الذاتية” قرارا ملزما جميع المناطق التي تديرها في شمال وشرق سوريا، جاء فيه: “بناء على مقتضيات المصلحة العامة ونظراً للتحدي الخطير الذي يشكله وباء فيروس كورونا على العالم والمنطقة وحرصا منا على صحة وسلامة الاخوة المواطنين، فإننا نهيب بهذا الصدد بكافة الأخوة المواطنين في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الالتزم بالإجراءات التالية:

1- يفرض حظر التجوال في كافة مناطق الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدءاً من صباح يوم الاثنين 23/3/2020 الساعة السادسة صباحاً

2- تمنع الحركة والانتقال ما بين الإدارات الذاتية والمدنية وكذلك بين المدن الرئيسية داخل كل إدارة بداً من صباح يوم السبت الواقع في 21/3/2020 الساعة السادسة صباحاً.

3- يتم إغلاق كافة المطاعم والمقاهي والتجمعات التجارية “البازارات” والحدائق العامة والعيادات الطبية الخاصة وصالات الافراح وخيم العزاء

4- يستثنى من هذا الحظر كافة المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة والمنظمات ومحلات بيع المواد الغذائية حصراً وسيارات نقل المواد الغذائية وحليب الأطفال وصهاريج نقل المحروقات والفيول

5- على الأخوة المواطنين التقيد التام بالإجراءات المذكورة وأي مخالفة ستعرض صاحبها للمسائلة القانونية أصولاً.