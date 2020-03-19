خوفا من تصعيد قوات النظام في ريف درعا.. أهالي “جلين” ينزحون إلى حوض اليرموك الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، نزوح المدنيين من بلدة جلين والمساكن باتجاه بلدة تل شهاب وبلدات حوض اليرموك الغربية

وذلك بعد تعرضهم للقصف أمس، وخوفا من تصعيد قوات النظام على المنطقة.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 18 مارس/آذار، هجوما شنه مسلحون محليون على عدة مواقع لقوات النظام في مدينة نوى في ريف درعا الغربي من بينها مبنى الأمن السياسي والأمن العسكري ومبنى مديرية الناحية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 8 مدنيين بينهم طفلين اثنين على الأقل، جراء القصف براجمات الصواريخ على بلدة جلين، تزامنا مع اشتباكات بين الفصائل المعارضة من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة مساكن جلين ومحيطها، حيث تمكنت عناصر الفصائل من قتل 3 عناصر من قوات النظام وانسحاب قوات النظام إلى الثكنات العسكرية.

وقصفت قوات النظام بلدة تسيل بريف درعا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأفادت مصادر المرصد السوري بأن مصدر القصف الثكنات العسكرية المتواجدة في محيط مدينة إزرع، والنقطة العسكرية في تل الخضر بين مدينتي داعل وطفس، والملعب البلدي في مدينة درعا.

في سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استهداف قوات النظام لقيادات سابقة لدى فصائل المعارضة في درعا بالأسلحة الرشاشة، حيث فتح العناصر نيران رشاشاتهم المتوسطة أثناء مرور 3 من القيادات السابقة بالفصائل بالقرب من حاجز مساكن جلين بريف درعا الغربي، الأمر الذي تسبب بمقتل اثنين منهم وإصابة الثالث بجراح، حيث يعمل القادة الذين جرى استهدافهم ضمن “اللجنة المركزية” المعنية بتسيير الأمور في ريف درعا الغربي. يذكر أن العناصر التي أطلقت النار هي من ضمن التعزيزات التي استقدمتها قوات النظام إلى المنطقة.