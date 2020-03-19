المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تخفض رواتب مرتزقتها في ليبيا بسبب الإقبال الكبير

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، توثيق مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا “مرتزقة أردوغان” بمعارك ليبيا.

وقال المرصد في بيان أصدره وخص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، ” إن عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا ارتفع إلى 129 قتيل، ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا”.

وعلى صعيد متصل علم المرصد السوري، أن الجانب التركي عمد إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا، وذلك بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل، ورصد المرصد السوري خلال الفترة السابقة ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن إلى نحو 4750 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.

المصدر:موقع 24 الاخباري