بإشراف “تحرير الشام”.. القوات التركية تنشئ مخافر حراسة وتسير دورية منفردة 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول آليات هندسية تركية لاستكمال فتح طريق الـ”m4″، في حين أنشأت القوات التركية 14 مخفرا ومحرسا على طريق حلب-اللاذقية السريع “m4″، من بلدة النيرب حتى أطرف قرية بسنقول.

كما سيرت القوات التركية منفردة دورية عسكرية مؤلفة من 10 آليات مصفحة، انطلقت من بلدة الترنبة بإتجاه محمبل على طريق الـ “m4″، كما عملت “تحرير الشام” على حماية الطريق لمرور تلك الآليات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 مارس/آذار، آليات تركية وجرافات تعمل على فتح طريق حلب-اللاذقية السريع المعروف بـ”m4″، حيث تم قطعه بأشكال مختلفة من قبل عناصر “تحرير الشام” والفصائل الجهادية.