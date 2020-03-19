الدفاع الروسية: الجانب التركي يتخذ إجراءات لتهيئة ظروف آمنة لتسيير الدوريات المشتركة في الطريق M4

قال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان مساء الخميس: “تعرض عسكريون أتراك في 19 مارس خلال تنفيذ عملية استطلاع هندسي على الطريق M4 لهجوم من قبل مسلحي إحدى التشكيلات الإرهابية غير الخاضعة لسيطرة تركيا. وأدى الاشتباك إلى مقتل عسكريين تركيين اثنين”.

وشدد جورافلوف على أن “الجانب التركي يتخذ إجراءات ضرورية لتهيئة ظروف آمنة لتسيير الدوريات المشتركة في الطريق M4، بهدف تطبيق الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والتركي (فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان) يوم 5 مارس”.

وختم بالقول: “يدعو مركز المصالحة الروسية قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات بالسلاح، وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في الأراضي التي تخضع لسيطرتهم”

المصدر:RT