جرحى بقصف استهدف عفرين.. والقوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مواقع انتشار القوات الكردية شمال حلب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا مكثفا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف أطراف تل رفعت وقرية صوغانكي ومحيطها ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

في سياق ذلك، قصفت القوات الكردية مدينة عفرين بالقذائف الصاروخية، ما تسبب بوقوع عدة إصابات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 مارس/آذار، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة مارع.