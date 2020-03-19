الفصائل الموالية لتركيا تقصف قرى في ريفي الرقة والحسكة 

19 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في تل محمد بريف أبو راسين، استهدف قريتي تل ورد وربيعات في ريف الحسكة.
على صعيد متصل، تعرضت قريتي الهوشان والخالدية بمحيط مدينة عين عيسى لقصف مدفعي مصدره تمركزات الفصائل الموالية لتركيا في ريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 مارس/آذار، أن قوات “قسد” تسللت إلى نقاط الفصائل الموالية لتركيا في قرية خربة كرم شمال بلدة عين عيسى، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين لتنتهي بمقتل عنصرين من “الجيش الوطني”.

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