القوات التركية تنشئ نقطة عسكرية جديدة غرب إدلب.. وارتفاع عدد نقاطها ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” إلى 44

20 مارس,2020
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 أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة لها بالقرب من بلدة بسنقول على طريق حلب-اللاذقية الـ”m4″.
وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 44، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان و الزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران ورام حمدان والجينة وبسنقول.

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