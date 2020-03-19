بعد قرارات إغلاق المعابر في مناطق “قسد” والفصائل الموالية لتركيا.. عشرات السيارات تنتظر العبور خلال الساعات الفائتة

أفادت مصادر المرصد السوري، أن عشرات السيارات والشاحنات عالقة على المعابر بين مناطق “قسد” والفصائل الموالية لتركيا، حيث أن أكثر من 200 سيارة ينتظر أصحابها الموافقة للعبور إلى الجهة المقابلة.

يأتي ذلك بعد إعلان سلسلة إجراءات لمكافحة انتشار وباء “كورونا”، حيث أغلقت “الإدارة الذاتية” المعابر مع قوات النظام والمعابر المتصلة مع الفصائل الموالية لتركيا، ومعبر سيمالكا ومعبر الوليد أيضا، كما قامت الفصائل الموالية لتركيا بإغلاق المعابر من جهتها أيضا، ليبقى مصير عشرات السيارات الإنتظار إلى إشعار آخر.

على صعيد متصل، تشهد مناطق “الادارة الذاتية” ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية والتموينية والكحول والمعقمات الطبية، حيث تسبب إجراءات وقرارات الادارة الذاتية بشأن “كورونا” في تراجع حركة السوق في جميع المناطق بنسبة 57%، حيث إن بعض التجار أغلقوا محالهم التجارية خوفا من انتشار الفيروس.