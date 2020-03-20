قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين قسد والفصائل الموالية لأنقرة شمال بلدة عين عيسى 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة شهدتها الساعات الفائتة، بين قوات سوريا الديمقراطية من طرف، والفصائل الموالية لتركيا من طرف آخر، وذلك على محاور شمال بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.

وكان المرصد السوري نشر مساء أمس، أن قريتي الهوشان والخالدية بمحيط مدينة عين عيسى تعرضت لقصف مدفعي مصدره تمركزات الفصائل الموالية لتركيا في ريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 مارس/آذار، أن قوات “قسد” تسللت إلى نقاط الفصائل الموالية لتركيا في قرية خربة كرم شمال بلدة عين عيسى، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين لتنتهي بمقتل عنصرين من “الجيش الوطني”.