وقف إطلاق النار الجديد يدخل يومه الـ15 باستمرار الهدوء الحذر وتوقف القصف الجوي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءًا حذراً تشهده منطقة “بوتين – أردوغان” تزامناً مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ15 على التوالي، وكان المرصد السوري رصد خروقات عدة على مدار يوم أمس الخميس، حيث قصفت قوات النظام المتمركزة في ريف اللاذقية بلدة الناجية غرب إدلب، في سياق ذلك، قصفت القوات التركية تجمعات قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي.

وكانت قوات النظام قصفت بلدة الناجية أثناء تواجد قوات تركية هناك، ودارت اشتباكات على محاور بمحيط بلدة البارة في جبل الزاوية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، ومجموعات جهادية من جانب آخر.