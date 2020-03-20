بعد مقتل اثنين منها في إدلب يوم أمس.. القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف الليل وصباح اليوم الخميس، دخول رتلين اثنين تابعين للقوات التركية إلى منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث دخلت نحو 110 آلية عسكرية على دفعتين عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، نحو المواقع التركية في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1400 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4800 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9650 جندي تركي.