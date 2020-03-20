بعد استشهاد 8 مدنيين بقصف النظام السوري يوم أمس الأول.. استمرار التوتر في بلدة جلين غرب درعا وسط تخوف ونزوح مستمر للمواطنين

20 مارس,2020
أقل من دقيقة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار التوتر في بلدة جلين ومساكن جلين على خلفية القصف الذي نفذته قوات النظام على البلدة يوم أمس الأول والذي راح ضحيته 8 مدنيين على الأقل، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن حركة النزوح تتواصل من قبل المواطنين بعد القصف الأخير وتخوفاً من تصعيد “قوات النظام”، وسط انعدام شبه تام للحركة اليومية في جلين، وتأهب واستنفار لكل من المقاتلين السابقين في صفوف الفصائل بالإضافة لثكنات قوات النظام المنتشرة في محيط المنطقة، وكان المرصد السوري وثق يوم أمس الأول استشهاد 8 بينهم طفلين اثنين على الأقل، جراء القصف من قبل قوات النظام براجمات الصواريخ على بلدة مساكن جلين، كما كانت اشتباكات جرت حينها بين مقاتلين من فصائل المعارضة سابقاً من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في منطقة مساكن جلين ومحيطها، تمكنت عناصر الفصائل من قتل 3 عناصر من قوات النظام وانسحاب الأخيرة إلى الثكنات العسكرية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

20 مارس,2020

بعد إزالتها من قبل القوات التركية.. إعادة رفع السواتر الترابية عند بلدة النيرب من قبل رافضين لاتفاق “بوتين – أردوغان”

20 مارس,2020

دون رقيب وبشكل منظم.. عمليات قطع الأشجار مستمرة في عفرين بتوقيع فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا

20 مارس,2020

بعد عام من سقوط «دولة داعش»… سكان الباغوز يحاولون البدء من جديد

20 مارس,2020

بعد اعتقال دام نحو عام ونصف.. استشهاد مواطنين اثنين من أبناء بلدة الشيخ مسكين تحت التعذيب داخل أقبية النظام الأمنية