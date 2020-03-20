بعد استشهاد 8 مدنيين بقصف النظام السوري يوم أمس الأول.. استمرار التوتر في بلدة جلين غرب درعا وسط تخوف ونزوح مستمر للمواطنين

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار التوتر في بلدة جلين ومساكن جلين على خلفية القصف الذي نفذته قوات النظام على البلدة يوم أمس الأول والذي راح ضحيته 8 مدنيين على الأقل، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن حركة النزوح تتواصل من قبل المواطنين بعد القصف الأخير وتخوفاً من تصعيد “قوات النظام”، وسط انعدام شبه تام للحركة اليومية في جلين، وتأهب واستنفار لكل من المقاتلين السابقين في صفوف الفصائل بالإضافة لثكنات قوات النظام المنتشرة في محيط المنطقة، وكان المرصد السوري وثق يوم أمس الأول استشهاد 8 بينهم طفلين اثنين على الأقل، جراء القصف من قبل قوات النظام براجمات الصواريخ على بلدة مساكن جلين، كما كانت اشتباكات جرت حينها بين مقاتلين من فصائل المعارضة سابقاً من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في منطقة مساكن جلين ومحيطها، تمكنت عناصر الفصائل من قتل 3 عناصر من قوات النظام وانسحاب الأخيرة إلى الثكنات العسكرية.