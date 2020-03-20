دون رقيب وبشكل منظم.. عمليات قطع الأشجار مستمرة في عفرين بتوقيع فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا

20 مارس,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تتواصل الانتهاكات على قدم وساق في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني”، وفي سياق ذلك رصد “المرصد السوري” قيام عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بقطع عدد كبير من الأشجار من حي المحمودية في مركز مدينة عفرين تزامنا مع استمرار عناصر الفصائل بقطع الأشجار في مناطق متفرقة من ريف عفرين، في حين تواصل فصائل “الجبهة الشامية” و “فرقة الحمزة” المنتشرة في عفرين وريفها عمليات بيع المنازل للمواطنين النازحين إلى عفرين بمبالغ تتراوح من 2000$ حتى 6000$ وتعود ملكيتها لمدنيين من أبناء عفرين جرى تهجيرهم من المدينة بفعل العمليات العسكرية سابقا والسياسة الممنهجة التي تتبعها تركيا برفقة الفصائل، والمتمثلة بخنق الكُرد وإجبارهم على الرحيل من مناطقهم هناك.

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