كورونا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭… ‬وقائع‭ ‬تكشف‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬

‭ ‬تتضافر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬الأكثر‭ ‬تهديدا‭ ‬للحياة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وربما‭ ‬العالم،‭ ‬القتال‭ ‬والمعارك‭ ‬واحد‭ ‬منها‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬فما‭ ‬خلفته‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬كارثية‭ ‬على‭ ‬المكان‭ ‬والإنسان‭ ‬أقسى‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬ذاتها‭ ‬،والجديد‭ ‬أن‭ ‬سوريا‭ ‬أصبحت‭ ‬تشكل‭ ‬بوضعها‭ ‬الحالي‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬لكل‭ ‬مايحتاجه‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‮»‬‭ (‬كوفيد‭ ‬19‭) ‬كي‭ ‬يتفشى‭ ‬كوباء‭ ‬قاتل‭ ‬،إستنادا‭ ‬إلى‭ ‬الوقائع‭ ‬الحالية،وما‭ ‬تفيد‭ ‬به‭ ‬المؤشرات‭ ‬كلها‭ .‬

في‭ ‬عمومية‭ ‬مشهد‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬،أعلنت‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭ ‬باستثناء‭ ‬سوريا‭ !‬عن‭ ‬إصابات‭ ‬وبعضها‭ ‬عن‭ ‬وفيات‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬أكثرها‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬،وقامت‭ ‬بإجراءات‭ ‬استثنائية‭ ‬حمائية‭ ‬لمواطنيها‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يملك‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬حقيقية‭ ‬ومعلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لأن‭ ‬معظم‭ ‬حكوماتها‭ ‬تربكها‭ ‬مسألة‭ ‬نشر‭ ‬أخبارداخلية‭ ‬غير‭ ‬سارة،‭ ‬ومصابة‭ ‬بفرط‭ ‬حساسية‭ ‬مزمنة‭ ‬تجاه‭ ‬حق‭ ‬المواطن‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات،‭ ‬فتتذرع‭ ‬برغبتها‭ ‬بعدم‭ ‬إثارة‭ ‬الخوف‭ ‬والهلع‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬و‭ ‬تعطيل‭ ‬الحياة‭ ‬العامة،‭ ‬أو‭ ‬بحرصها‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الحركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭.. ‬واقعيا‭ ‬إخفاء‭ ‬الحقيقة‭ ‬والتكتم‭ ‬يهدف‭ ‬لإخفاء‭ ‬هشاشة‭ ‬وقصور‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬الصحية،‭ ‬وحسب‭ ‬تقرير‭ ‬منظمة‭ ‬أمن‭ ‬الصحة‭ ‬العالمي‭ ‬تعتبر‭ ‬‮«‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬هي‭ ‬الأقل‭ ‬استعدادا‭ ‬لمواجهة‭ ‬خطر‭ ‬انتشار‭ ‬كورونا‭ ‬‮«‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬افتقاد‭ ‬معظم‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬لمنظومات‭ ‬وطنية‭ ‬متخصصة‭ ‬بمواجهة‭ ‬الأخطار‭ ‬والحالات‭ ‬الطارئة،أما‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬النظم‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المنهارة‭ ‬والمدمرة‭ ‬بالحرب‭ ‬فيعني‭ ‬شيئا‭ ‬أخر‭ .‬

هل‭ ‬تداول‭ ‬أخبار‭ ‬إصابات‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ممنوع؟‭ ‬

في‭ ‬مقابل‭ ‬إنتشار‭ ‬الشائعات‭ ‬والأخبارغير‭ ‬المؤكدة‭ ‬بمعلومات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ناشطين‭ ‬سوريين،‭ ‬تستمر‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬بإدعائها‭ ‬خلو‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وتؤكد‭ ‬استعدادها‭ ‬لمواجهة‭ ‬الفيروس،‭ ‬لكنها‭ ‬بنفس‭ ‬الوقت‭ ‬تعترف‭ ‬أنه‭ ‬لايوجد‭ ‬سوى‭ ‬مخبر‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬لإجراء‭ ‬تحاليل‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الفيروس‭ ‬،‭ ‬ففي‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬المخبر‭ ‬المركزي‭ ‬شبل‭ ‬خوري‭ : ‬‮«‬المخبر‭ ‬المرجعي‭ ‬جهز‭ ‬مؤخراً‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بوسائل‭ ‬التشخيص‭ ‬والشواهد‭ ‬المعيارية‭ (‬الكيتات‭) ‬المطلوبة‭ ‬لإجراء‭ ‬تحاليل‭ ‬لحالات‭ ‬يشتبه‭ ‬بإصابتها‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ..‬وهو‭ ‬مستعد‭ ‬لإستقبال‭ ‬العينات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات‭ ‬‮«‬‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬التصريح‭ ‬مباشرة‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬حافلة‭ ‬ركاب‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬إثر‭ ‬الاشتباه‭ ‬بإصابة‭ ‬فتاة‭ ‬بفيروس‭ ‬‮«‬كورونا‮»‬‭. ‬وكذلك‭ ‬أعادت‭ ‬الأردن‭ ‬عائلة‭ ‬سورية‭ ‬للاشتباه‭ ‬بإصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬بينهم‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬استمرت‭ ‬بنفيها‭ ‬وجود‭ ‬إصابات‭ ‬بالفيروس‭ !‬

‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬يبلغ‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬الإشتباه‭ ‬بالإصابة‭ ‬؟‭ ‬ماهي‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬وفقها‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬الإصابة‭ ‬بكورونا‭ ‬في‭ ‬سوريا؟‭ ‬

طلبت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬العيادات‭ ‬والمشافي‭ ‬إبلاغ‭ ‬أقسام‭ ‬الشرطة‭ ‬عند‭ ‬الإشتباه‭ ‬بحالات‭ ‬إصابة‭ ‬بالفيروس،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬الموت‭ ‬أو‭ ‬الإصابة‭ ‬أوالاشتباه‭ ‬بالإصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬موضوع‭ ‬أمني‭ ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬إصابة‭ ‬مواطن‭ ‬بمرض‭ ‬،‭ ‬يقول‭ ‬أحد‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬بدمشق‭ (‬نتحفظ‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬أسمه‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بسلامته‭) :‬‮»‬‭ ‬لايوجد‭ ‬نُظُم‭ ‬معقولة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬المرض‭ ‬،‭ ‬بكل‭ ‬الأحوال‭ ‬الذي‭ ‬يشك‭ ‬بإصابته‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬يعرف‭ ‬مسبقا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬قيمه‭ ‬لحياة‭ ‬الإنسان‭ ‬هنا،‭ ‬ولن‭ ‬يعالجه‭ ‬أحد‭ ‬،‭ ‬والعلاج‭ ‬أصلا‭ ‬غير‭ ‬متوفر،‭ ‬لذا‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬بين‭ ‬خيارين‭ ‬إما‭ ‬الموت‭ ‬في‭ ‬بيته‭ ‬أو‭ ‬محتجزا‭ ‬عند‭ ‬السلطة‭ ‬وإصابته‭ ‬بأمراض‭ ‬إضافية‭ ..‬وأضاف‭ : ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتخلص‭ ‬منه‭ ‬السلطة‭ ‬وارد‭ ‬جدا‭ ‬‮«‬‭ .‬

سبب‭ ‬هذا‭ ‬التعتيم‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬الإصابات‭ ‬بالفيروس‭ ‬يعود‭ ‬لقرار‭ ‬السلطة‭ ‬بعدم‭ ‬‮«‬‭ ‬التشويش‮»‬‭ ‬على‭ ‬أمرين‭ ‬،الأعمال‭ ‬الحربية‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬شمالي‭ ‬سوريا‭ ‬وضرورة‭ ‬كسبها‭ ‬بأي‭ ‬ثمن،‭ ‬والسبب‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬ووجود‭ ‬المقاتلين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬والعراقيين‭ ‬واللبنانيين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذين‭ ‬الذي‭ ‬نقلوا‭ ‬عدوى‭ ‬الفيروس‭ ‬لنظرائهم‭ ‬السوريين‭ ‬وللمواطنيين،‭ ‬ويعرف‭ ‬الجميع‭ ‬ماهية‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وحكومة‭ ‬دمشق‭ ‬وأهميتها‭. ‬لهذا‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الكادر‭ ‬الطبي‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬أخر‭ ‬حديث‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬حياته‭ .‬

أين‭ ‬تنتشر‭ ‬الاصابات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬؟‭ ‬

في‭ ‬أي‭ ‬المحافظات‭ ‬السورية‭ ‬لاينتشر‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬؟‭! ‬فالإيرانيون‭ ‬والأفغان‭ ‬والعراقيون‭ ‬نقلوا‭ ‬العدوى‭ ‬بالفيروس‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬عبر‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬ومطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‭ .‬

‭ ‬في‭ ‬شرقي‭ ‬البلاد‭ ‬انتشر‭ ‬كورونا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬فيها‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬الإيرانيين‭ ‬والعراقيين‭ ‬والافغان‭ ‬واللبنانيين‭ ‬إضافة‭ ‬للسوريين،‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬ميليشيا‭ ‬فاطميون‭ ‬الأفغانية‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬حوالي‭ ‬عشرة‭ ‬عراقيين‭ ‬وإيرانيين‭ ‬وضعوا‭ ‬في‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬المنزلي‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البوكمال‭ ‬لإصابتهم‭ ‬بالفيروس،‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالفيروس‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬إنتشار‭ ‬هذه‭ ‬الميليشيات‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬يتنقلون‭ ‬بين‭ ‬المناطق‭ ‬السورية‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭ ‬وحمص‭ ‬إضافة‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬وإدلب‭ ‬حيث‭ ‬يشاركون‭ ‬المعارك‭ ‬هناك‭ ‬وينقلون‭ ‬معهم‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭. ‬إزدياد‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالفيروس‭ ‬دفعت‭ ‬السلطات‭ ‬بدمشق‭ ‬مؤخرا‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬معبر‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬العرقية‭ ‬أمام‭ ‬حركة‭ ‬المدنيين,‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الارتال‭ ‬العسكرية‭ ‬لم‭ ‬تتوقف،ومازالت‭ ‬تعبر‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬رقابة‭ ‬صحية،‭ ‬باستثناء‭ ‬فحص‭ ‬الحرارة‭ ‬،وأفادت‭ ‬مصادرمن‭ ‬العاصمة‭ ‬دمشق‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬سبل‭ ‬لعزل‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬إذا‭ ‬توقفت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬واستمر‭ ‬هدوء‭ ‬الجبهات‭ ‬الحالي،‭ ‬واستمر‭ ‬معدل‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروس‭ ‬بالتزايد‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الآن‭. ‬

في‭ ‬الشمال‭ ‬السوري‭ ‬وخلال‭ ‬المعارك‭ ‬الآخيرة‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬ميليشيات‭ ‬عراقية‭ ‬وايرانية‭ ‬ولبنانية،انتشر‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬وهناك‭ ‬توثيق‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬عشرة‭ ‬حالة‭ ‬لسوريين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬خلال‭ ‬معارك‭ ‬ادلب‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الفرقة‭ ‬الرابعة‭ ‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعداد‭ ‬يصعب‭ ‬حصرها‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬والإيرانيين‭ ‬نقل‭ ‬بعضهم‭ ‬إلى‭ ‬المشافي‭ ‬العسكرية‭ ‬مثل‭ ‬الموكامبو‭ ‬او‭ ‬مشفى‭ ‬الجامعة‭ ‬وغيره‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬عزلهم‭ ‬بالمنازل‭ ‬ورعايتهم‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬طبية‭ ‬إيرانية‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬حالة‭ ‬المصابين‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬ماتو‭ ‬نتيجة‭ ‬الإصابة‭ ‬بالفيروس‭ ‬أونتيجة‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬بسبب‭ ‬التعتيم‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬الحالات‭ ‬المصابة‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العسكريين‭ ‬،هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بكورونا‭ ‬بين‭ ‬الزوار‭ ‬الدينيين‭ ‬الشيعة‭ ‬ايرانيين‭ ‬وغيرهم‭ ‬لجامع‭ ‬النقطة‭ ‬بمدينة‭ ‬حلب‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬،‭ ‬نقل‭ ‬بعضهم‭ ‬إلى‭ ‬مشفى‭ ‬الجامعة‭ ‬بحلب‭ ‬ثم‭ ‬نقلو‭ ‬ثانية‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬،حسب‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬عشر‭ ‬حالة‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬إيرانيات‭.‬

‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حمص‭ ‬،أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬إصابات‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬بينهم‭ ‬لبنانيين‭ ‬من‭ ‬ميليشيا‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإيراني‭ ‬واحد‭ ‬،‭ ‬ونعيد‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬حافلة‭ ‬تنقل‭ ‬30‭ ‬راكبًا‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬القاع‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬لبنان‭ ‬بمحافظة‭ ‬حمص‭ ‬السورية‭ ‬نتيجة‭ ‬اشتباه‭ ‬إصابة‭ ‬فتاة‭ ‬بالفيروس‭. ‬

منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬نقل‭ ‬إيرانيين‭ ‬مصابين‭ ‬بالفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬السين‭ ‬لمشفى‭ ‬حمص‭ ‬ووضعو‭ ‬بالحجر‭ ‬الصحي‭ ‬أو‭ ‬جرى‭ ‬ترحيلهم‭ ‬لمكان‭ ‬آخر‭.‬

وغير‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬حمص‭ ‬،ذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬القلمون‭ ‬أنه‭ ‬صدرت‭ ‬تعليمات‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭ ‬بعدم‭ ‬الاختلاط‭ ‬بعناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬ويغادرون‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الجرود‭ ‬الجبلية‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروس‭ ‬بينهم‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬المصدر‭ ‬لم‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬مصابين‭ ‬سوريين‭ ‬أو‭ ‬يذكر‭ ‬أعداد‭ ‬لمصابين‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬الحزب‭ ‬اللبنانيين،ونشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إغلاق‭ ‬لبنان‭ ‬لحدودها‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬والجوية‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬له‭ ‬لأن‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وحلفائهم‭ ‬لديهم‭ ‬طرقهم‭ ‬غير‭ ‬الرسمية‭ ‬الخاصة‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬استثنت‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬إغلاق‭ ‬معابرها‭ ‬الحدودية‭ . ‬

وكذلك‭ ‬في‭ ‬طرطوس‭ ‬واللاذقية‭ ‬تسود‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬الشديد‭ ‬نتيجة‭ ‬عشرات‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تتشابه‭ ‬أعراضها‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬وبعضها‭ ‬توفي‭ ‬فعلا‭ ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الرسمية‭ ‬تصرعلى‭ ‬نفي‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬كورونا‭ ‬وحالات‭ ‬الإصابة‭ ‬والوفاة‭ ‬بالإنفلونزا‭ ‬الفيروسية‭ ‬وتخفي‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬محلية‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وذكرت‭ ‬وفاة‭ ‬خمسة‭ ‬أطفال‭ ‬بالفيروس‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬اللاذقية‭ (‬الطفلة‭ ‬تالا‭ ‬عمر‭ ‬بليلو‭ ‬8أعوام،‭ ‬الطفلة‭ ‬بيان‭ ‬خالد‭ ‬قلعه‭ ‬جي10‭ ‬أعوام،‭ ‬و‭ ‬روزالين‭ ‬أكرم‭ ‬كروم‭ ‬11‭ ‬عام‭ ‬ومحمود‭ ‬أحمد‭ ‬كدي‭ ‬10‭ ‬أعوام‭ ‬و‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أحمد‭ ‬العبد‭ ‬12‭ ‬عام‭)‬،وإذا‭ ‬تأكدت‭ ‬وفاة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬إن‭ ‬أعداد‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الساحل‭ ‬السوري‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬،لأن‭ ‬الأطفال‭ ‬حسب‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬قليلا‭ ‬جدا‭ ‬مايصابون‭ ‬بالفيروس‭ .‬

في‭ ‬دمشق‭ ‬يشكل‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الرعب‭ ‬و‭ ‬الهلع‭ ‬بين‭ ‬سكان‭ ‬العاصمة‭ ‬وضواحيها‭ ‬خصوصا‭ ‬مناطق‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ ‬ومحيطها‭ ‬جنوبي‭ ‬دمشق‭.‬

مامصير‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المعتقلين‭ ‬؟

كوادر‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬كشفت‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬افرغت‭ ‬الطابق‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬مشافي‭ ‬المجتهد‭ ‬ومشفى‭ ‬تشرين‭ ‬العسكري‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬وخصصته‭ ‬للحجر‭ ‬الصحي‭ ‬بسبب‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬عشرات‭ ‬العسكريين‭ ‬وعناصر‭ ‬المخابرات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬إليه‭ ‬ستة‭ ‬حالات‭ ‬لم‭ ‬تعرف‭ ‬جنسيتهم‭ ‬وسط‭ ‬تكتم‭ ‬شديد‭ ‬مطلع‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،لكن‭ ‬المشفيين‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬استقبالهم‭ ‬لعدد‭ ‬الحالات‭ ‬المصابة‭ ‬بكورونا‭ ‬،‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬حرستا‭ ‬يحيط‭ ‬به‭ ‬تكتم‭ ‬شديد‭ ‬بسبب‭ ‬عشرات‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬ادخلت‭ ‬للمشفى‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الإيرانيين‭ ‬،‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬دمر‭.. ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬النشاط‭ ‬المكثف‭ ‬لهذه‭ ‬المشافي‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬السلطات‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬مئات‭ ‬الحالات‭ ‬المصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ .‬

في‭ ‬دمشق‭ ‬القديمة‭ ‬أيضا‭ ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬الآمين‭ ‬وجود‭ ‬ثلاث‭ ‬حالات‭ ‬مصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬،‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مشفى‭ ‬الخميني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ ‬جنوبي‭ ‬العاصمة‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬الإيرانيين‭ ‬وثلاثة‭ ‬افغان‭ ‬وآخر‭ ‬سوري‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬معهم‭ ‬منذ‭ ‬اسبوعين‭ ‬،‭ ‬وتزايد‭ ‬أعداد‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ ‬ضاعف‭ ‬من‭ ‬التشديد‭ ‬الأمني‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروس‭ ‬،خاصة‭ ‬وأن‭ ‬فرق‭ ‬طبية‭ ‬إيرانية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬المصابين‭. ‬

وهناك‭ ‬أخبار‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تأكيدها‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬حول‭ ‬الاشتباه‭ ‬بحالات‭ ‬في‭ ‬جنوبي‭ ‬سوريا‭ ‬مصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بصرى‭ ‬الشام‭ ‬ومنطقة‭ ‬‮«‬اللجاة‮»‬،وفي‭ ‬مناطق‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭ ‬الغربي‭ ‬والجنوبي‭ ‬الغربي‭. ‬

‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬إصابات‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬المخابرات‭ ‬والجيش‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الأفرع‭ ‬الأمنية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المطابخ‭ ‬والمخابز‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المتعاملين‭ ‬معهم‭ ‬يتزايد‭ ‬الخطر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المعتقلين‭ ‬آلاف‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬المعروفة‭ ‬والسرية‭ ‬ومعظم‭ ‬هؤولاء‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬وأمراض‭ ‬مزمنة‭.. ‬

مالذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬التعتيم‭ ‬على‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬؟‭ ‬وماهي‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تضاعف‭ ‬أحتمالات‭ ‬الموت‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬بسوريا؟

لقد‭ ‬وفرت‭ ‬الحرب‭ ‬المدمرة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬كل‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬الانتشار‭ ‬والفتك‭ ‬بأرواح‭ ‬السوريين‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬ينتشر‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬الحدود‭ ‬،‭ ‬فالحرب‭ ‬دمرت‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬مرعب‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬النقص‭ ‬بالكادر‭ ‬الطبي‭ ‬نتيجة‭ ‬الهجرة‭ ‬واللجوء،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تضاعف‭ ‬أعداد‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬تضعف‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬بشكل‭ ‬هائل‭ ‬،‭ ‬مثل‭ ‬أمراض‭ ‬السرطانات‭ ‬والأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬كالسكري‭ ‬و‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬وضغط‭ ‬الدم‭ ‬والأمراض‭ ‬التنفسية‭ ‬و‭ ‬القصور‭ ‬الكلوي‭ ‬كذلك‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أمراض‭ ‬نقص‭ ‬التغذية‭ ‬مثل‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬والأمراض‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬تلوث‭ ‬الماء‭ ‬والهواء‭ ‬والأغذية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أمراض‭ ‬التلوث‭ ‬بمخلفات‭ ‬الحرب‭ ‬والإصابات‭ ‬والإعاقات‭ ‬الدائمة‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ …. ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭ ‬والظروف‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬أخطار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬وأشباهه‭ ‬من‭ ‬فيروسات‭ ‬،ويمهد‭ ‬لها‭ ‬أجساد‭ ‬المرضى‭ ‬للفتك‭ ‬بهم‭ ‬وقتلهم‭ .‬

يضاف‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الأسباب‭ ‬الفقر‭ ‬الشديد‭ ‬الذي‭ ‬يعجز‭ ‬معه‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬شراء‭ ‬الأدوية‭ ‬والمعقمات‭ ‬ومستلزمات‭ ‬الوقاية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬متوفرة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الأرياف‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬السورية‭ ‬،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬غياب‭ ‬حملات‭ ‬التوعية‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬الإعلامية‭ ‬والصحية‭.. ‬فالناس‭ ‬التي‭ ‬مازلت‭ ‬تصدق‭ ‬التصريحات‭ ‬الرسمية‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬،هي‭ ‬عمليا‭ ‬تخدعهم‭ ‬وتغامر‭ ‬بحياتهم‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مقصودة‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬لايأخذون‭ ‬بالإحتياطات‭ ‬الضرورية‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬المرض‭ ‬ويضلوا‭ ‬مطمئنين‭ ‬،وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العكس‭ .‬

بالتأكيد‭ ‬معاناة‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وفي‭ ‬دول‭ ‬الجوارالتي‭ ‬ينتشر‭ ‬فيها‭ ‬الفيروس‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والأخطار‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭ ‬هي‭ ‬الأشد‭ ‬بكثير‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬بينهم‭ ‬لأسباب‭ ‬كثيرة‭ ‬يعرفها‭ ‬الجميع،‭ ‬والخطر‭ ‬كبير‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬تجمعات‭ ‬النازحين‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غبي‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬شرقها‭ . ‬

إضافة‭ ‬للاجئين‭ ‬الخطر‭ ‬يهدد‭ ‬حشود‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬،وفي‭ ‬الأماكن‭ ‬الدينية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ ‬والسيدة‭ ‬رقية‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬حيث‭ ‬يتجمع‭ ‬فيها‭ ‬الزوار‭ ‬الدنيين‭ ‬الشيعة‭ ‬للممارسة‭ ‬طقوسهم‭ ‬الدينية‭ . ‬

فرصة‭ ‬احتواء‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬تتلاشى‭ ‬سريعًا،‭ ‬وعلى‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التحرك‭ ‬بسرعة‭ ‬،لمساعدة‭ ‬السوريين‭ ‬بما‭ ‬تملك‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وقدرات‭ ‬وأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاحتواء‭ ‬حالات‭ ‬انتقال‭ ‬المرض‭ ‬وتفشيه‭ ‬كوباء‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ .

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الكاتب:عماد السعدي – المصدر: القدس العربي