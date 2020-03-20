مخلفات الحرب السورية تواصل حصد أرواح السوريين عبر استشهاد مدني بانفجار لغم شمال شرق حماة

20 مارس,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مدني من منطقة صوران جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية في أحد الأراضي الزراعية لقرية معان شمال شرق حماة، وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 252 بينهم 65 مواطنة و70 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 44 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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