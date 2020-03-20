قوات النظام تخرق الهدوء بمنطقة “بوتين – أردوغان” عبر استهدافها لقرية جنوب إدلب بالقذائف الصاروخية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام بعد عصر اليوم الجمعة على مناطق في قرية الفيطرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، خارقة بذلك الهدوء الحذر الذي يسيطر على منطقة “بوتين – أردوغان” خلال اليوم الـ 15 من وقف إطلاق النار، وكان المرصد السوري نشر صباح اليوم، أنه رصد هدوءًا حذراً تشهده منطقة “بوتين – أردوغان” تزامناً مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ15 على التوالي، وكان المرصد السوري رصد خروقات عدة على مدار يوم أمس الخميس، حيث قصفت قوات النظام المتمركزة في ريف اللاذقية بلدة الناجية غرب إدلب، في سياق ذلك، قصفت القوات التركية تجمعات قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي.

وكانت قوات النظام قصفت بلدة الناجية أثناء تواجد قوات تركية هناك، ودارت اشتباكات على محاور بمحيط بلدة البارة في جبل الزاوية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، ومجموعات جهادية من جانب آخر.