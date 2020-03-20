 “قوى الأمن الداخلي” تحبط عملية تهريب نساء روسيات من “مخيم الهول” شرق الحسكة

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” أحبطت عملية تهريب نساء من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” من المتواجدين ضمن “مخيم الهول” أقصى شرق محافظة الحسكة. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإنه بعد رصدهم من قبل كاميرات المراقبة، أحبطت قوى الأمن الداخلي عملية تهريب 5 نساء من الجنسية الروسية من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” رفقة 13 من أطفالهم في ساعات الفجر الأولى من اليوم، بعد أن قامت امرأة بمحاولة تهريبهم من داخل المخيم وهي زوجة المسؤول الإداري لعلاقات قتلى تنظيم “الدولة الإسلامية” من الجنسيات غير السورية، ليتم كشفهم وهم يحاولون الفرار من السور الجانبي للمخيم وإحباط عملية تهريبهم.