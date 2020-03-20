المرصد السوري لحقوق الانسان:قتلى وجرحى في اشتباكات بين قسد والفصائل الموالية لتركيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع اشتباكات عنيفة، اليوم الجمعة، بين قوات سوريا الديمقراطية من طرف، والفصائل الموالية لتركيا من طرف آخر، وذلك على محاور شمال بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.

وكان المرصد السوري نشر مساء أمس، أن قريتي الهوشان والخالدية بمحيط مدينة عين عيسى تعرضت لقصف مدفعي مصدره تمركزات الفصائل الموالية لتركيا في ريف الرقة الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 مارس/آذار، أن قوات “قسد” تسللت إلى نقاط الفصائل الموالية لتركيا في قرية خربة كرم شمال بلدة عين عيسى.

المصدر:ليفانت نيوز