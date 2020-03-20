مخلفات الحرب تقتل مواطنا في ريف الرقة

20 مارس,2020
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وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد مواطن في بادية البشري في ريف الرقة الجنوبي الشرقي، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب.
وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 253 بينهم 65 مواطنة و70 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 44 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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