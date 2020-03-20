تزامنا مع استمرار الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام والفصائل يتبادلان القصف بعدة قذائف 

قصفت قوات النظام بعدة قذائف قرية الفطيرة بجبل الزاوية، فيما استهدفت الفصائل المقاتلة والجهادية تمركزات قوات النظام في ريفي اللاذقية وإدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” تزامنا مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ15 على التوالي.

على صعيد متصل، سيرت القوات التركية الدورية العسكرية الثانية على طريق حلب-اللاذقية، فيما رصد المرصد السوري إغلاق المحتجين للطرقات بعد أن أزالت الآليات التركية معظمها مساء أمس.