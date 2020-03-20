عناصر قوات النظام تواصل ممارساتها غير الإنسانية بحق قبور الشهداء في إدلب 

يواصل عناصر قوات النظام أعمالهم الانتقامية وغير الإنسانية، في سياق ذلك، حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على شريط مصور يظهر عنصرا من قوات النظام وهو من أبناء سراقب يكسر شواهد قبور شهداء الثورة السورية ويشتمهم بألفاظ نابية.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان حصل، في 12 مارس/آذار، على شريط مصور لأحد عناصر قوات النظام وهو من أبناء بلدة حيش بريف إدلب، يظهر شاتما لوالده وأقاربه، بأبشع العبارات النابية، كما قام بتحطيم شهادة والده الجامعية التي وجدها في منزله أثناء تكسير وتخريب ما تبقى من محتوياته.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 17 فبراير/شباط الفائت، نبش “شبيحة النظام” في بلدة حيان المقابر وتحطيم المقابر وإهانة رفات شهداء الثورة السورية، انتقاما من معارضي النظام السوري وإهانة لذوي الشهداء الأحياء المهجرين، في ظل ادعاءات النظام السوري المتكررة بحماية المدنيين وفتح معابر إنسانية، إلا أن هذه الأعمال رسالة واضحة بعدم قبول معارضي النظام السوري في مناطقهم وملاحقتهم أحياء وأموات.